«Динамо» обратил внимание на вратаря «Ромы»

Автор: Дарья Григорьева 0

«Динамо» заинтересовался вратарем «Ромы» Робином Ольсеном. Футболист может в это межсезонье сменить клубную прописку. 

По информации источника, римляне составили список игроков, с которыми они готовы расстаться. В него как раз и входит шведский голкипер «волков».

Кроме того итальянцы думают продать чешского нападающего Патрика Шика. На форварда претендуют «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». Также «Рома» планирует отпустить полузащитника Максима Гоналона, который ранее, по сообщениям прессы, входил в сферу интересов «Спартака».

Напомним, Серии А стартует 24 августа с матча «Парма» — «Ювентус»

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев
Источник: Twitter журналиста Николо Скиры

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Шюррле

Андре Шюррле прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Шюррле

Андре Шюррле прошел медосмотр в «Спартаке»

Шюррле

Андре Шюррле будет играть за «Спартак» на правах аренды с правом выкупа

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 