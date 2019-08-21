«Динамо» обратил внимание на вратаря «Ромы»

«Динамо» заинтересовался вратарем «Ромы» Робином Ольсеном. Футболист может в это межсезонье сменить клубную прописку.

По информации источника, римляне составили список игроков, с которыми они готовы расстаться. В него как раз и входит шведский голкипер «волков».

Кроме того итальянцы думают продать чешского нападающего Патрика Шика. На форварда претендуют «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». Также «Рома» планирует отпустить полузащитника Максима Гоналона, который ранее, по сообщениям прессы, входил в сферу интересов «Спартака».

Напомним, Серии А стартует 24 августа с матча «Парма» — «Ювентус»

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

Источник: Twitter журналиста Николо Скиры