Хамес — о победе над Аргентиной: «Колумбия сотворила историю»

Автор: Дарья Григорьева 0

Хамес Родригес

Сборная Колумбии одержала победу над Аргентиной в рамках группового этапа Кубка Америки (2:0). Полузащитник Хамес Родригес прокомментировал успешный результат своей команды. 

«Колумбия сотворила историю. После стольких лет снова победить Аргентину. Это очень важно. Мы приложили большие усилия и, к счастью, сумели достичь своей цели. Это был отличный день, я хотел бы поздравить товарищей по команде. Но нам нужно думать о следующих играх», — заявил футболист.

Сборная Колумбии лидирует в группе B, набрав три очка. Предстоящий матч она проведет против Катара 20 июня.

Аргентина установила антидостижение: впервые за 12 лет команда проиграла в основное время на Кубке Америки.

Фото: Global Look Press
Источник: Elspectador

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