«Лестер» не отпустит Рияда Мареза в «Рому» менее, чем за 40 млн фунтов

Итальянская «Рома» интересуется алжирским вингером «Лестера». Однако английский клуб не готов расставаться с 26-летним футболистом дешевле заявленной суммы.

Спортивный директор «Ромы» Мончи неоднократно заявлял, что Рияд Марез является желанной целью для римлян. Однако первоначально заявленную «Лестером» цену в 50 млн фунтов итальянский клуб платить отказался — «Рома» планировала выложить за алжирца 30 млн фунтов и различные бонусы. Сейчас «лисы» снизили предложение до 40 млн фунтов.

Сам Рияд Марез очень хочет перебраться в серию А: сообщается, что игрок уже обсудил свою будущую зарплату в новом клубе.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports Italia