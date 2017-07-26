Агент Тони Крооса не считает Филиппа Лама лучшим игроком сезона

Журналисты немецкого спортивного издания отдали Филиппу Ламу титул лучшего игрока Германии в сезоне-2016/17. Агент Тони Крооса подверг их выбор критике.

Агент полузащитника мадридского «Реала» Фолькер Штрут не согласен с выбором журнала Kicker, который в номинации «Лучший игрок сезона» выбрал экс-игрока Баварии Филиппу Ламу, завершившего в этом году карьеру.

«Я крайне удивлен и озадачен итогом голосования. Нет никаких сомнений в том, что Лам провел выдающуюся карьеру, сделав очень многое для немецкого футбола.

Но журналисты в номинации «Лучший игрок сезона» должны были выбрать того, кто действительно был лучшим. А им, несомненно, был Кроос», – сказал Штрут.

В сезоне-2016/17 Тони Кроос отметился 3 забитыми мячами и отдал 12 результативных передач, в то время как Филипп Лам забил один гол и отдал 3 голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild