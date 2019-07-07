Лионель Месси: «Коррупция и судьи не позволили Аргентине выйти в финал»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси назвал причину, по которой не вышел вместе с командой на награждение за третье место на Кубке Америки. Он прокомментировал ситуацию.

«Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения. Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал. Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение, и футбол был разрушен.

Коррупция и судьи не позволили Аргентине выйти в финал. Нужно говорить правду», — заявил форвард.

Напомним, сборная Аргентины обыграла команду из Чили (2:1) в матче за третье место. На вручении бронзовых медалей Месси не появился. Кроме того аргентинец был удален в первом тайме.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter журналиста Роя Немера