«Краснодар» интересуется Тонни де Вильеном

Автор: Дарья Григорьева 0

«Краснодар» обратил внимание на голландского полузащитника Тонни де Вильена, выступающего за «Фейеноорд». Российский клуб может приобрести игрока. 

Есть вероятность, что футболист продолжит свою карьеру в России.

Напомним, 24-летний хавбек выступает за команду ван Бронкхорста с 2011 года. В завершившимся сезоне чемпионата Голландии он провел 33 матча, забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач.

Его контракт с «Фейеноордом» рассчитан до конца сезона-2019/20.

Фото: Global Look Press
Источник:  AD

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