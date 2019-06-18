«Краснодар» интересуется Тонни де Вильеном

«Краснодар» обратил внимание на голландского полузащитника Тонни де Вильена, выступающего за «Фейеноорд». Российский клуб может приобрести игрока.

Есть вероятность, что футболист продолжит свою карьеру в России.

Напомним, 24-летний хавбек выступает за команду ван Бронкхорста с 2011 года. В завершившимся сезоне чемпионата Голландии он провел 33 матча, забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач.

Его контракт с «Фейеноордом» рассчитан до конца сезона-2019/20.

Фото: Global Look Press

Источник: AD