«Краснодар» интересуется Тонни де Вильеном

«Краснодар» обратил внимание на голландского полузащитника Тонни де Вильена, выступающего за «Фейеноорд». Российский клуб может приобрести игрока.
Есть вероятность, что футболист продолжит свою карьеру в России.
Напомним, 24-летний хавбек выступает за команду ван Бронкхорста с 2011 года. В завершившимся сезоне чемпионата Голландии он провел 33 матча, забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач.
Его контракт с «Фейеноордом» рассчитан до конца сезона-2019/20.
Фото: Global Look Press
Источник: AD