«Челси» объявил о переходе Тьемуа Бакайоко

Автор: Лидия Дидык 0

Тьемуе Бакайоко 1

«Челси» объявил о переходе полузащитника Тьемуа Бакайоко. Ранее игрок выступал в «Монако».

Ранее сообщалось, что футболист на неделе пройдет медобследование в лондонском клубе. Известно, что сумма трансфера составила примерно  40 миллионов евро.

Опорный полузащитник в минувшем сезоне провел 51 матч за «Монако», забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер «Челси»

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