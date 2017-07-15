«Челси» объявил о переходе Тьемуа Бакайоко

«Челси» объявил о переходе полузащитника Тьемуа Бакайоко. Ранее игрок выступал в «Монако».

Ранее сообщалось, что футболист на неделе пройдет медобследование в лондонском клубе. Известно, что сумма трансфера составила примерно 40 миллионов евро.

Опорный полузащитник в минувшем сезоне провел 51 матч за «Монако», забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Челси»