«Челси» объявил о переходе Тьемуа Бакайоко

«Челси» объявил о переходе полузащитника Тьемуа Бакайоко. Ранее игрок выступал в «Монако».
Ранее сообщалось, что футболист на неделе пройдет медобследование в лондонском клубе. Известно, что сумма трансфера составила примерно 40 миллионов евро.
Welcome to Chelsea, @TimoeB08!
👉 https://t.co/XA1aBMBFU8#BakasBlue pic.twitter.com/IlrH2bIBlC
— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 15, 2017
Опорный полузащитник в минувшем сезоне провел 51 матч за «Монако», забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер «Челси»