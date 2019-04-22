Юрген Клопп: «Мы не можем повлиять на дерби Манчестера, да и «МЮ», похоже, тоже»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал что думает, о чемпионской гонке АПЛ и как на ее результат может повлиять результат дерби Манчестера между «Сити» и «Юнайтед». Дерби состоится 24 апреля на «Олд Траффорд».

«Мы не особо можем повлиять на дерби, да и «МЮ», похоже, тоже. С каким счетом «Юнайтед» проиграл «Эвертону»? 0:3? 0:4? Дерби – это стандартная игра, которую должен провести «Сити».

У нас тоже был матч с «МЮ», и тогда они, безусловно, были в гораздо лучшей форме. Та игра закончилась 0:0. Так что в хороший день дерби, наверное, должно закончиться ничьей. Посмотрим, как все сложится в среду, мы на это повлиять не можем, но после этого нас тоже ждут матчи», – сказал Клопп.

Напомним, что в матче первого круга «МЮ» уступили «Горожанам» со счетом 3:1.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com