Гонсало Игуаин отказывается покидать «Ювентус»

Нападающий Гонсало Игуаин, выступавший на правах аренды за «Челси», не намерен покидать «Ювентус». Игрок отказывается от ухода.

Как сообщает источник, аргентинец не хочет переходить в «Рому» или в какую-либо другую команду из чемпионата Италии.

Утверждается, что сейчас форвард занимается с личным специалистом, чтобы доказать, что он еще состоятельный футболист, на которого можно рассчитывать новому главному тренеру туринцев Маурицио Сарри,

Напомним, сезон-2018/19 Игуаин начал на правах аренды в «Милане», затем перебрался в лондонский клуб. Его контракт со Старой синьорой рассчитан до 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia