Юрист Антуана Гризманна приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить отступные 120 млн евро для перехода в «Барселону»

Трансфер нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в «Барселону» должен быть оформлен в ближайшее время. Юрист игрока уже прибыл в Испанию.

Юрист футболиста Севан Кариан приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить 120 миллионов евро – эта сумма прописана в контракте француза с мадридской командой в качестве отступных.

После того как Ла Лига оформит все необходимые документы, «Барселона» сможет официально заключить соглашение с 28-летним форвардом.

Ожидается, что уже на этих выходных «Барса» представит Гризманна, а в понедельник он начнет предсезонную подготовку с командой.

Фото: Global Look Press

Источник: Cope