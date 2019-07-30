Трансфер Малкома обойдется «Зениту», больше чем в 50 миллионов евро

Автор: Никола Косич 0

Переход игрока «Барселоны» Малкома будет стоить «Зениту» 50 миллионов евро. В сумму входит сам трансфер, агентские выплаты подъемные футболиста. 

По сообщениям российских СМИ, хотя сам трансфер и обойдется клубу меньше чем в 40 миллионов, агентские и подъемные выйдут больше 10.

По скольку переговори с игроком и клубов все еще ведутся — это не окончательное решение.

«Зенит» рассчитывает уменьшить общую сумму сделки. Трансфером бразильца в «Зенит» занимается агент Фернандо Гарсия.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: РБК

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