«Ювентус» интересуется Матео Ковачичем

«Ювентус» рассматривает Матео Ковачича из мадридского «Реала как потенциальную возможность усилить среднюю линию. Клубы пока не проводили переговоров по хорвату.
23-летний Ковачич наряду с такими игроками, как Блез Матюиди, Андре Гомеш и Стивен Н`Зонзи находится в списке наиболее желанных покупок для «бьянконери».
Хорват обладает хорошим дриблингом и пасом вразрез, в 27 матчах за «Реал Мадрид» в минувшем сезоне Ковачич забил один гол и сделал 3 результативные передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио