«Ювентус» интересуется Матео Ковачичем

Автор: Алена Груздева 0

Ковачич

«Ювентус» рассматривает Матео Ковачича из мадридского «Реала как потенциальную возможность усилить среднюю линию. Клубы пока не проводили переговоров по хорвату.

23-летний Ковачич наряду с такими игроками, как Блез Матюиди, Андре Гомеш и Стивен Н`Зонзи находится в списке наиболее желанных покупок для «бьянконери».

Хорват обладает хорошим дриблингом и пасом вразрез, в 27 матчах за «Реал Мадрид» в минувшем сезоне Ковачич забил один гол и сделал 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Леонардо Бонуччи

«Реал» поборется с «Челси» за Леонардо Бонуччи

Данило

Данило перейдет в «Ювентус»

Бэйл

Гарет Бэйл может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 