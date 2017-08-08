«Ювентус» интересуется Матео Ковачичем

«Ювентус» рассматривает Матео Ковачича из мадридского «Реала как потенциальную возможность усилить среднюю линию. Клубы пока не проводили переговоров по хорвату.

23-летний Ковачич наряду с такими игроками, как Блез Матюиди, Андре Гомеш и Стивен Н`Зонзи находится в списке наиболее желанных покупок для «бьянконери».

Хорват обладает хорошим дриблингом и пасом вразрез, в 27 матчах за «Реал Мадрид» в минувшем сезоне Ковачич забил один гол и сделал 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио