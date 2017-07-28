«Барселона» может приобрести Анхеля Ди Марию, если Неймар покинет клуб

Автор: Алена Груздева 0

Ди Мария

Стало известно, что Неймар скоро перейдет из «Барселоны» в «ПСЖ». Каталонцы подыскивают замену бразильскому игроку, один из возможных кандидатов — Ди Мария.

29-летний Ди Мария — желанная для каталонцев цель наряду с Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» и Пауло Дибалой из «Ювентуса». Приглашение полузащитника полностью поддерживает Лионель Месси, партнер Ди Марии по национальной сборной.

В сезоне-2016/17 Ди Мария оформил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: RMC Sport

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