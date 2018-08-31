«Спартак» отказал «Бешикташу» в покупке Софьяна Ханни за 8 млн евро

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни вел переговоры с «Бешикташем» по поводу трансфера. Но с возможным переходом алжирца в турецкий клуб не согласилось руководство «Спартака».

Красно-белые отказали «Бешикташу» в продаже 27-летнего футболиста. Сообщается, что «черные орлы» предлагали 8 млн евро за Софьяна, но москвичи готовы были расстаться с полузащитником только за 15 млн евро. Ранее в СМИ появлялись слухи о недовольстве Ханни относительно своей роли в «Спартаке»: например, в этом сезоне игрок провел всего один матч за красно-белых.

Софьяна Ханни не устраивает положение в «Спартаке»

Напомним, полузащитник перешел в столичный клуб из «Андерлехта» в январе этого года, подписав контракт на 3,5 года. За все это время он сыграл в 8 официальных матчах за «Спартак» и отметился 2 голами.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Le Buteur