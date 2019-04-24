Финальную серию «Игры престолов» покажут на московском стадионе

Автор: Дарья Григорьева 0

РФПЛ. 29 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 5 мая 2018 г.

Совместно с футбольным клубом «Локомотив» «Амедиатека» покажет финальную сцену «Игры престолов». Ее трансляция пройдет на стадионе «РЖД Арена».

Мероприятие запланировано на 20 мая: в день мировой премьеры 6 эпизода 8 сезона сериала. Показ сцены состоится между играми «железнодорожников» в РПЛ. Напомним, на домашней арене команда Семина примет «Рубин» (10 мая), а затем «Уфу» (26 мая).

Сообщается, специально для трансляции на стадионе построят экран размером с четырехэтажный дом. Кроме того перед показом для зрителей будет проведена развлекательная программа.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: YouTube-канал ФК «Локомотив»

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