Лучано Спаллетти: «Я решительно против продажи Ивана Перишича»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал важность Перишича для итальянского клуба. По его мнению, игрок не должен покидать «нерадзурри».

«Разговоры о Перишиче закончены. Чем больше времени проходит, тем труднее нам найти замену его калибра. Я решительно выступаю против его продажи», – сказал Спаллетти в эфире итальянского телевидения.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов приобрести 28-летнего хорвата за 48 млн фунтов.

Иван Перишич выступает за «Интер» с 2015 года, в этом сезоне он забил 11 голов и отдал 10 голевых пасов.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia