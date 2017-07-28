Лучано Спаллетти: «Я решительно против продажи Ивана Перишича»

Автор: Алена Груздева 0

Иван Перишич

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал важность Перишича для итальянского клуба. По его мнению, игрок не должен покидать «нерадзурри».

«Разговоры о Перишиче закончены. Чем больше времени проходит, тем труднее нам найти замену его калибра. Я решительно выступаю против его продажи», – сказал Спаллетти в эфире итальянского телевидения.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов приобрести 28-летнего хорвата за 48 млн фунтов.

Иван Перишич выступает за «Интер» с 2015 года, в этом сезоне он забил 11 голов и отдал 10 голевых пасов.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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