Массимо Каррера: «Максименко спокоен и готов стать основным голкипером»

Автор: Дмитрий Темников 0

Кубок России. 1/8 финала. «Спартак» — «Спартак» (Нч) — 5:2. Москва. «Открытие Арена». 25 октября 2017 г.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о состоянии голкипера красно-белых Александра Максименко перед ответной игрой с ПАОК. По его мнению, 20-летний футболист готов стать основным вратарем клуба. 

«Как Максименко отреагировал на неудачу в Греции? Александр спокоен. Он хорошо сыграл в матче с «Анжи». Все допускают ошибки. Правда, ошибки вратаря — более заметные. Я считаю, что он готов стать основным голкипером. Да, он ошибся в Греции, но все ошибаются. Если мы ставим его на поле, то считаем, что он может играть постоянно», — заявил итальянский специалист.

В первой встрече третьего квалификационного раунда ЛЧ москвичи потерпели поражение от ПАОК — 2:3. Завтра на «Открытие Арене» пройдет вторая встреча, ее начало запланировано на 20:30 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс 

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