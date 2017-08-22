«Ганновер» объявил о трансфере форварда «Рубина» Жонатаса

Нападающий «Рубина» Жонатас уехал из России. Бразилец стал игроком «Ганновера».
28-летний бразилец подписал с немецким клубом контракт до лета 2020 года и будет играть под 9-м номером.
Offensiv-Zugang: @Jonathasjesus22 wechselt von Rubin #Kasan zu Hannover 96. 👉https://t.co/EmkvMF5Kdn #H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/fHDCEY2kLo
— Hannover 96 (@Hannover96) August 22, 2017
Сообщалось, что сумма трансфера составит 9 миллионов евро.
«Ганновер» в этом сезоне вернулся в высший немецкий дивизион и уже выиграл первую игру в чемпионате.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ганновера»