«Ганновер» объявил о трансфере форварда «Рубина» Жонатаса

Нападающий «Рубина» Жонатас уехал из России. Бразилец стал игроком «Ганновера».

28-летний бразилец подписал с немецким клубом контракт до лета 2020 года и будет играть под 9-м номером.

Сообщалось, что сумма трансфера составит 9 миллионов евро.

«Ганновер» в этом сезоне вернулся в высший немецкий дивизион и уже выиграл первую игру в чемпионате.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ганновера»