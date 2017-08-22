«Ганновер» объявил о трансфере форварда «Рубина» Жонатаса

Автор: Лидия Дидык 0

Жонатас,фк Рубин

Нападающий «Рубина» Жонатас уехал из России. Бразилец стал игроком «Ганновера».

28-летний бразилец подписал с немецким клубом контракт до лета 2020 года и будет играть под 9-м номером.

Сообщалось, что сумма трансфера составит 9 миллионов евро.

«Ганновер» в этом сезоне вернулся в высший немецкий дивизион и уже выиграл первую игру в чемпионате.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ганновера»

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