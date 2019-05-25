УЕФА может наказать «Фенербахче»

Автор: Дарья Григорьева 0

Фенербахче

УЕФА может вынести наказание «Фенербахче». Контрольно-финансовый комитет организации опубликовал информацию о четырех клубах, которые заключили соглашения об урегулировании нарушений финансового фэйр-плей.

Сообщается, что «Галатасарай» и «Маккаби» из Тель-Авива следовали всем требованиям на сезон-2018/19. «Порту» их соблюдал частично.

Следственная палата УЕФА по финансовому контролю отправила в Арбитражную палату дело в отношении «Фенербахче». Клуб нарушил соглашение об урегулировании нарушений ФФП, которое было подписано в 2016 году. «Фенербахче» не сумел достичь безубыточности в сезоне-2018/19.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА

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