Павел Дацюк: «Футболисты заслужили звания ЗМС, они сделали большое дело»

Хоккеист петербургского СКА Павел Дацюк прокомментировал скандал по поводу получения футболистами сборной России званий заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал ЧМ-2018. Дацюк назвал вручение заслуженным.

«Чемпионат мира, конечно, не обошел стороной ни меня, ни мой город. Это замечательное событие. Очень эмоциональное. Замечательно, что к футболу у нас в стране поднимается интерес. Был на трех матчах из четырех в Екатеринбурге. Только игру Мексики со Швецией не видел. Организация была очень хорошей. Наверное, слышали, что у нас стадион находится в центре города, и это многим понравилось.

Думаю, футболисты заслужили звания ЗМС, они сделали большое дело. Конечно, остался осадок, все-таки могли дальше пройти, но все равно выступили здорово», — заявил 40-летний спортсмен.

В составе «Детройта» Павел стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (сезоны 2001/02 и 2007/08), а в России выиграл Кубок Гагарина-2017 со СКА и чемпионат России с московским «Динамо» в 2005 году. В составе сборной России форвард выиграл чемпионат мира-2012, а также завоевал золотую медаль зимних Олимпийских игр-2018.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс