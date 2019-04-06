«ПСЖ» заинтересовался Маркесом Алланом

«ПСЖ» заинтересовался полузащитником «Наполи» Маркесом Алланом. Летом он может перебраться в новый клуб.

По информации итальянской прессы, парижане планируют купить футболиста за 60-70 млн евро. К тому же лидер французского чемпионата готов платить игроку в четыре раза больше, то есть 8 млн евро в год, что превышает его нынешнюю зарплату в Италии. Предполагается также, видеть бразильца в команде хочет и нападающий Неймар.

Напомним, в нынешнем сезоне Серии А хавбек провел 27 матчей и отметился тремя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia