Жозе Моуринью может возглавить итальянский клуб

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может вернуться в чемпионат Италии. Он, возможно, возглавит клуб из Серии А.

По сообщениям итальянской прессы, Моуринью контактирует с руководством «Интера» и «Ромы». Сообщается, что римляне уже общались с португальцем, пока переговоры находятся на начальных стадиях. В миланском клубе кандидатуру Моуринью поддерживает вице-президент Хавьер Дзанетти, а генеральный директор «нерадзурри» Беппе Маротта — бывшего экс-тренера «Челси» Антонио Конте.

Напомним, португалец возглавлял «Интер» с 2008 по 2010 год.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia