Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» не оказывает психологического воздействия на нас»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о борьбе за чемпионство в АПЛ. Также он заговорил о давлении со стороны «Ливерпуля». 

«Ливерпуль» не оказывает психологического воздействия на нас. Может им это помогает, но на нас никак не влияет. Знаю, что команда Клоппа собирается побеждать во всех матчах.

Что случилось, то случилось. Нам нужно также выиграть все встречи, чтобы стать чемпионами», — заявил специалист.

Напомним, пока команда Гвардиолы располагается на втором месте с 80 очками. У «горожан» есть игра в запасе, против «Манчестер Юнайтед», перенесенная на 24 апреля.

Фото: Global Look Press
Источник:Goal.com (EN)

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» не должен радоваться попаданию в топ-4»

Роберто Фирмино сможет сыграть с «Эвертоном»

Юрген Клопп

Юрген Клопп – Невиллу: «Если тренируешь «Ливерпуль», сразу появляются эксперты из «МЮ»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 