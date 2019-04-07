Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» не оказывает психологического воздействия на нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о борьбе за чемпионство в АПЛ. Также он заговорил о давлении со стороны «Ливерпуля».

«Ливерпуль» не оказывает психологического воздействия на нас. Может им это помогает, но на нас никак не влияет. Знаю, что команда Клоппа собирается побеждать во всех матчах.

Что случилось, то случилось. Нам нужно также выиграть все встречи, чтобы стать чемпионами», — заявил специалист.

Напомним, пока команда Гвардиолы располагается на втором месте с 80 очками. У «горожан» есть игра в запасе, против «Манчестер Юнайтед», перенесенная на 24 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник:Goal.com (EN)