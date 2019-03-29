Лука Йович может оказаться в «Реале»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Бенфики» Лука Йович, который выступает на правах аренды за «Айнтрахт», может сменить клубную прописку. Футболист заинтересовал «Реал». 

Несмотря на то, что «Барселона» пристально следит за 21-летним форвардом, игрок ближе к переходу в мадридский клуб.  По сообщениям испанских СМИ, после встречи агента форварда Фали Рамаданиса и генерального директора «сливочных» Хосе Анхеля Санчеса, Йович предпочел вариант с возможным переходом в «Реал», так как его представитель остался доволен проектами мадридцев.

Кроме того на серба претендует и «Бавария», которая также наблюдает за нападающим.

Напомним, контракт футболиста с «Бенфикой» истекает в 2021 году. В нынешнем сезоне Бундеслиги он провел 24 матча, забил 15 мячей и сделал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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