Роландо Мандрагора дисквалифицирован на один матч за богохульство

Дисциплинарный комитет серии А наказал полузащитника «Удинезе» Роландо Мандрагору дисквалификацией на один матч. Причиной дисквалификации стали богохульные высказывания по ходу матча 2-го тура чемпионата Италии против «Сампдории».
Арбитр не внес эпизод в рапорт, но сегодня серия А получила электронное письмо по поводу поведения 21-летнего игрока.
После просмотра видео с матча футбольные чиновники установили, что на 48-й минуте матча против «Сампдории» игрок допустил богохульные высказывания. В частности, он оскорбил Деву Марию и сравнил Бога с собакой.
Мандрагора пропустит матч 3-го тура серии А против «Фиорентины». Во втором туре «Удинезе» победил у «Сампдории» со счетом 1:0.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia