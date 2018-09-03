Уэсли Снейдер сыграет прощальный матч за сборную Голландии 6 сентября

Полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер сообщил, что 6 сентября проведет прощальный матч за национальную команду. Голландцы в Амстердаме сыграют товарищеский матч против сборной Перу.

«Шестого числа я сыграю свой последний матч за сборную Голландии. Я много лет играл за свою страну. Я очень благодарен за это. Это не конец моей футбольной карьеры. Я все еще силен и голоден до футбола», – заявил Снейдер.

Голландец, которому в июне исполнилось 34 года, дебютировал в сборной в апреле 2003 года в возрасте 18 лет. Он становился бронзовым призером Евро-2004, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в 2010 и 2014 годах.

На счету полузащитника 31 гол за сборную Голландии. Кроме того, Снейдер является рекордсменом команды по проведенным матчам – 133.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Уэсли Снейдера