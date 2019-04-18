Маурисио Почеттино: «Я так рад за «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино похвалил футболистов за выход в 1/2 финала Лиги чемпионов. Команда аргентинца победила «Манчестер Сити» и прошла дальше благодаря голу на чужом поле (3:4, 4:4 по сумме двух матчей).

«Невероятная концовка матча. Так счастлив и горд. Мои игроки – герои. Я так рад за них, так рад за наших фанатов.

В тот момент произошло много вещей в голове, было огромное разочарование, но потом решение поменяли. Вот за это мы любим футбол. Сегодня «Тоттенхэм» показал свой характер, это была невероятная игра», — заявил Почеттино.

Напомним, «горожане» могли пройти в полуфинал. В дополнительное время Стерлинг забил пятый мяч «Манчестер Сити» в матче, но его отменили из-за офсайда. После просмотра видеоповторов главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр не засчитал гол.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC