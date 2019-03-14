Филиппе Коутиньо: «В последнее время я играл не очень хорошо»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо дал комментарий после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом». Каталонский клуб победил со счетом 5:1.

Бразилец стал автором победного гола, проведя на поле 70 минут.

«В последние недели или даже месяцы я играл не очень хорошо, но хочу исправиться. Я пришел в «Барселону», чтобы стараться изо всех сил. Сейчас думаю о следующем матче с «Бетисом». Рад победе в важном матче и выходу в четвертьфинал», – сказал Коутиньо.

Первая встреча, проходившая во Франции, завершилась со счетом 0:0.

26-летний Коутиньо стал игроком «Барселоны» в январе 2018 года. Полузащитник сборной Бразилии провел 43 игры и забил 12 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca