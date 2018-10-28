Олег Романцев: «Денис Глушаков и Андрей Ещенко еще помогут «Спартаку»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о перспективах Дениса Глушакова и Андрея Ещенко в команде. Футболисты вернулись в основной состав команды после отставки Массимо Карреры.

«Денис Глушаков и Андрей Ещенко – полезные для «Спартака» футболисты, еще смогут помочь команде. Не находясь внутри команды, сложно давать оценку решению Карреры об их переводе в дублирующий состав.

Мне нравится молодой вратарь Александр Максименко. У него есть будущее, он обладает высоким ростом, хорошей координацией. На него выпала слишком высокая нагрузка, и он делает все, что может», – сказал Романцев.

Денис Глушаков и Андрей Ещенко были отправлены в дубль экс-главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой за лайк посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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