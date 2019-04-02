Андер Эррера близок к уходу из «Манчестер Юнайтед»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера близок к тому, чтобы сменить клубную прописку. Он может в скором времени покинуть команду. 

Ранее сообщалось, испанец попросил увеличение зарплаты до 230 тыс. евро в неделю. «Красные дьяволы» не готовы платить хавбеку такую сумму и идти на уступки. Поэтому шансы на уход футболиста увеличиваются.

По информации издания, игрок уйдет как свободный агент, если «Манчестер Юнайтед» не решит ситуацию. Его контракт с клубом истекает этим летом.

Напомним, Эррерой интересуются «Арсенал» и «ПСЖ». В нынешнем сезоне АПЛ за «красных дьяволов» он провел 20 матчей, забил два мяча и сделал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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