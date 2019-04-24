Врач «Зенита» осмотрел Александра Кокорина

Главный врач «Зенита» Михаил Гришин прибыл в СИЗО, чтобы осмотреть нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК по Москве Иван Мельников.

«Да, врач «Зенита» приехал, прошел на территорию и находится у Александра Кокорина. Это главный врач «Зенита» Михаил Гришин.

Врач из «Зенита» занимался реабилитацией Александра, знает специфику этой травмы. Разумеется, он полезен в данном случае, чтобы диагностировать имеющиеся проблемы и назначить лечение. ОНК Москвы возьмет на контроль эту ситуацию, руководствуясь заключением врача «Зенита». По мере возможности поможем обеспечить Александру необходимое лечение на территории следственного изолятора», — заявил Мельников.

Кроме того он добавил, что у Кокорина травма спортивная, в СИЗО нет спортивных врачей, поэтому и решили вызвать надлежащего специалиста. Ответственный секретарь добавил, что если понадобится повторный осмотр, то будут содействовать обращениям адвокатов

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»