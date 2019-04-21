Алексей Миллер: «Это была игра из серии «золотой фонд российского футбола»

В рамках 24-го тура РПЛ «Зенит» на последних минутах матча обыграл «Краснодар» (3:2). Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал победу петербургского клуба.

«Это была игра из серии «золотой фонд российского футбола». «Зенит» показал, как выглядит настоящий котел великой футбольной битвы. И в конце во все футбольное поле поставил печать «воля к победе». Браво! «Зенит» – чемпион!» — приводятся слова Миллера на официальном сайте клуба.

Напомним, в чемпионате России команда Сергея Семака продолжает лидировать в турнирной таблице с 51 очком. «Краснодар» располагается на третьем месте с 42 баллами.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Зенита»