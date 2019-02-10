Маурицио Сарри: «Сейчас «Манчестер Сити» — лучшая команда в Европе»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от выездного матча с «Манчестер Сити». Встреча состоится в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги.

«Сейчас «Манчестер Сити» является лучшей командой в Европе. Хосеп Гвардиола проводит третий сезон в Премьер-лиге. Нам нужно попытаться сократить отставание.

Гвардиола считает, что «Челси» может выиграть титул в этом сезоне? Не согласен с этим. Мы способны побороться за попадание в топ-4, но не больше. Конечно, мы можем выиграть что-то, но в чемпионате борьба идет между «Сити» и «Ливерпулем».

В матче с «Манчестером» нам нужно очень хорошо действовать в обороне и играть быстро, когда будем забирать мяч. Соперник умеет прессинговать. Если у нас это получится, думаю, мы сможем найти свободные зоны, но будет трудно», — сказал итальянский специалист.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports