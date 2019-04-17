Криштиану Роналду установил достижение

Автор: Дарья Григорьева 0

Роналду

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» уступил «Аяксу» (1:2, 1:1 — первая встреча). Таким образом португалец установил любопытное достижение. 

Нападающий не сыграет в полуфинале турнира впервые за 10 лет. В сезоне-2009/10 он выступал за «Реал», которому не удалось пройти «Леон» в 1/8 финала.

Напомним, форвард побеждал в Лиге чемпионов пять раз. Один раз с «Манчестер Юнайтед» (2008) и четыре раза с мадридским клубом (2014, 2016, 2017, 2018).

Сегодня две путевки в 1/2 финала разыграют пары «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» и «Порту» – «Ливерпуль».

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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