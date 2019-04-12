Тони Кроос намерен покинуть «Реал»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может перейти в другой клуб. По окончании сезона он, возможно, покинет команду.

По информации издания, хавбек чувствует, что его время в Мадриде подходит к концу, и он хочет получить новый вызов. Предполагается, футболист покинет королевский клуб во время летнего трансферного окна.

«Сливочные» не хотят отпускать игрока, но, если поступит выгодное предложение от других команд, то, в таком случае, они будут готовы продать полузащитника. Отмечается, пожелание Крооса «Реал» также учтет.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Испании немецкий хавбек провел 23 матча и сделал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: AS