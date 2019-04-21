«Тоттенхэм» намерен сохранить Кристиана Эриксена

«Тоттенхэм» планирует сохранить полузащитника Кристиана Эриксена. Лондонский клуб продолжает вести переговоры с футболистом.

«Шпоры» уверены, что хавбек останется в команде. Они также надеются подписать с ним долгосрочный контракт. Напомним, соглашение игрока с «Тоттенхэмом» истекает летом 2020 года. Сам Эриксен рассчитывает на увеличение зарплаты, а именно как минимум на удвоение недельной зарплаты. На данный момент она составляет 87 тыс. евро.

Напомним, датчанин выступает за «шпор» с 2013 года. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 31 матч, забил шесть мячей и сделал 12 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com (EN)