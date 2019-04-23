«Манчестер Сити» намерен обновить трансферный рекорд

«Манчестер Сити» намерен обновить свой трансферный рекорд этим летом. Клуб заинтересовался полузащитником «Ромы» Родри.

По сообщениям прессы, спортивный директор английского клуба Чики Бегиристайн уже несколько раз просматривал футболиста в нынешнем сезоне. Предполагается, что игрока рассматривают как замену Фернандиньо, которому совсем скоро исполнится 34 года. «Горожане» намерены оформить трансфер хавбека к предсезонной подготовке к следующему сезону.

«Рома» готова отдать Родри за 70 млн евро отступных. Если сделка состоится, то в таком случае полузащитник станет самой дорогой покупкой клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph