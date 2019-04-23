«Манчестер Сити» намерен обновить трансферный рекорд

Автор: Дарья Григорьева 0

«Манчестер Сити» намерен обновить свой трансферный рекорд этим летом. Клуб заинтересовался полузащитником «Ромы» Родри.

По сообщениям прессы, спортивный директор английского клуба Чики Бегиристайн уже несколько раз просматривал футболиста в нынешнем сезоне. Предполагается, что игрока рассматривают как замену Фернандиньо, которому совсем скоро исполнится 34 года. «Горожане» намерены оформить трансфер хавбека к предсезонной подготовке к следующему сезону.

«Рома» готова отдать Родри за 70 млн евро отступных. Если сделка состоится, то в таком случае полузащитник станет самой дорогой покупкой клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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