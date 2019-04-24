Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен сменить клубную прописку. Летом он может покинуть «красных дьяволов».

По информации издания, футболист уже сообщил одноклубникам о своем желании уйти. Ранее стало известно, что француз требовал повышения зарплаты, если манкунианцы не попадут в Лигу чемпионов.

Его действующий контракт с английским клубом рассчитан еще на два года. Но «Манчестер Юнайтед» пока не предпринимал никаких действий, чтобы продлить соглашение с игроком.

Напомним также, Погба представляет интерес для «Реала» и «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

Источник: Get French Football News