Зинедин Зидан: «Реал» точно будем играть лучше»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру своей команды против «Леганеса» (1:1). Он был недоволен результатом встречи. 

«Не стоит ничего говорить, мы можем играть лучше. Впечатления не слишком хорошие, но и не плохие, потому что мы все же сравняли счет, а «Леганес» дома не пропускает много.

Мы знали, что уже ничего не можем выиграть в этом сезоне. Осталось шесть матчей, и нам нужно выступать лучше. В следующем сезоне мы точно будем играть лучше, и постараемся это сделать уже сейчас», — заявил специалист.

Напомним, в чемпионате Испании «сливочные» располагаются на третьей строчке с 61 очком.

Фото: Global Look Press
Источник:  As

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жозе Моуринью: «Зидан идеален для «Реала»

Зинедин Зидан: «Я боролся за то, чтобы стать лучшим игроком»

Барселона

«Барселона» стала первой командой, которая в шестой раз подряд вышла в финал Кубка Испании

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 