Зинедин Зидан: «Реал» точно будем играть лучше»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру своей команды против «Леганеса» (1:1). Он был недоволен результатом встречи.

«Не стоит ничего говорить, мы можем играть лучше. Впечатления не слишком хорошие, но и не плохие, потому что мы все же сравняли счет, а «Леганес» дома не пропускает много.

Мы знали, что уже ничего не можем выиграть в этом сезоне. Осталось шесть матчей, и нам нужно выступать лучше. В следующем сезоне мы точно будем играть лучше, и постараемся это сделать уже сейчас», — заявил специалист.

Напомним, в чемпионате Испании «сливочные» располагаются на третьей строчке с 61 очком.

Фото: Global Look Press

Источник: As