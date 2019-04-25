Маркус Рэшфорд назвал проблемы «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал игру команды против «Манчестер Сити» (0:2). Он также назвал проблемы «красных дьяволов».

«Сегодня мы играли не как «Манчестер Юнайтед», не так, как должны. Это неправильно. Нужно упорно трудиться и полностью выкладываться ради болельщиков, ради клуба и ради себя.

Нам стоило огромных усилий оказаться там, где мы сейчас, но мы не играем, как в январе, и это разочаровывает. Знаем, что идет неправильно, проблемы в менталитете и желании биться за команду», — заявил форвард.

Футболист добавил, что стоит забыть о топ-4 и Лиге чемпионов.

Напомним, после победы манкунианцев над «ПСЖ» (3:1), «Юнайтед» потерпел семь поражений во всех турнирах. Кроме того команда под руководством Оле-Гуннара Сульшера проиграла три последних матча с разницей мячей 0:9.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC