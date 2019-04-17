Массимилиано Аллегри: «Это не худший вылет «Ювентуса» из ЛЧ»

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» одержал победу над «Ювентусом» (1:2). Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет его команды из турнира.

«Я всегда говорю, что нужно быть на пике формы, чтобы выигрывать Лигу чемпионов. В последнее время мы боролись с травмами, даже сегодня нам не хватало ряда важных игроков, поэтому нам было непросто показать прекрасный футбол.

«Аякс» играет в классный футбол, у этой команды хорошие игроки, это не мальчики для битья. Как они могут быть ими после пяти мячей, забитых «Реалу»?

Не скажу, что это наш худший вылет из турнира. У «Ювентуса» всегда одна цель – побеждать везде. Иногда получается доходить до финала, иногда – нет» — заявил итальянец.

Напомним, первая встреча «Аякс» — «Ювентус» завершилась ничьей (1:1).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА