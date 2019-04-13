«Ювентус» упустил возможность стать чемпионом досрочно

В рамках 32-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл в гостях со СПАЛом. Встреча завершилась победой последней команды (1:2).

Чтобы завоевать титул чемпионов Италии за шесть туров до конца сезона, команде Аллегри было достаточно завершить матч с ничейным счетом. Но этого не случилось. Туринцы упустили возможность стать чемпионами досрочно.

Кроме того для «Ювентуса» это второе поражение в текущем сезоне. В прошлый раз он уступил «Дженоа» (0:2).

Напомним, клуб лидирует в Серии А с 84 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»