Мауро Икарди может оказаться в «Атлетико»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может сменить клубную прописку. Футболист заинтересовал мадридский «Атлетико».

По информации издания, «матрасники» обратили внимание на аргентинца по причине возможного ухода из команды двух форвардов — Антуана Гризманна или Диего Косты.

Ранее появилась информация, что Гризманн может продолжить карьеру в «Барселоне», а Коста — в китайском чемпионате.

Напомним, в нынешнем сезоне Серии А Икарди провел 22 матча, забил 10 мячей и сделал три голевые передачи.

Фото: GLobal Look Press

Источник: AS