Мауро Икарди может оказаться в «Атлетико»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может сменить клубную прописку. Футболист заинтересовал мадридский «Атлетико». 

По информации издания, «матрасники» обратили внимание на аргентинца по причине возможного ухода из команды двух форвардов — Антуана Гризманна или Диего Косты.

Ранее появилась информация, что Гризманн может продолжить карьеру в «Барселоне», а  Коста — в китайском чемпионате.

Напомним, в нынешнем сезоне Серии А Икарди провел 22 матча, забил 10 мячей и сделал три голевые передачи.

Фото: GLobal Look Press
Источник: AS

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