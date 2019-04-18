Английские клубы установили достижение в ЛЧ

Автор: Дарья Григорьева 0

«Тоттенхэм» по сумме двух матчей прошел «Манчестер Сити» (4:4) в 1/4 финале Лиги чемпионов благодаря гостевому голу в первой встрече и вышел в полуфинал. Таким образом английские клубы установили достижение в турнире. 

Англия побила рекорд Испании по количеству команд, которые когда-либо играли в полуфинале. От нее в 1/2 финала Лиги чемпионов выступали «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Лидс». А от Испании – «Барселона», «Реал» «Атлетико», «Валенсия», «Вильярреал» и «Депортиво».

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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