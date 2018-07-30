Нико Ковач: «Левандовски не уйдет из «Баварии»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал информацию о возможном уходе Роберта Левандовского. Польский нападающий выступает за мюнхенский клуб с 2014 года.

«Очевидно, что Левандовски не покинет «Баварию». Это нападающий высочайшего уровня, поэтому мы не хотим продавать его. Команда может многого добиться вместе с Робертом в составе. Левандовски – отличный форвард, который регулярно поражает чужие ворота. Я уверен, что в новом сезоне его результативность останется на высоком уровне. У Роберта контракт с командой, поэтому он продолжит выступать за нее», — объявил главный тренер «Баварии».

В прошедшем сезоне 29-летний Левандовски провел 30 матчей в немецкой Бундеслиге и отметился 29 забитыми мячами, став лучшим бомбардиром сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Germany

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