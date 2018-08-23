Артуро Видаль: «С системой VAR у «Баварии» было бы на два титула Лиги чемпионов больше»

Бывший полузащитник «Баварии» Артуро Видаль выразил мнение, что если бы система видеопомощи арбитрам (VAR) была внедрена в Лигу чемпионов в предыдущие сезоны, то вместе с мюнхенцами он бы дважды одержал победу в турнире. Этим летом 31-летний чилиец перешел в «Барселону».

«Я пришел в «Барселону», чтобы выиграть все, что можно. Переход в новую команду и новый для себя чемпионат — это очень захватывающее событие для меня.

Что касается моего мнения о системе видеопомощи арбитрам, то с VAR у «Баварии» было бы на два титула Лиги чемпионов больше», — сказал игрок «Барселоны».

Видаль выступал за мюнхенскую «Баварию» с 2015 по 2018 годы. Вместе с клубом он трижды выигрывал чемпионат Германии, два раза становился обладателем Кубка страны и один раз выигрывал Суперкубок Германии.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo