ПСЖ заинтересован в приобретении Маркоса Алонсо

Автор: Андрей Синельщиков 0

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает искать варианты для усиления защиты. Наряду с кандидатурой Филипе Луиса из мадридского «Атлетико» парижане рассматривают Маркоса Алонсо из лондонского «Челси».

Представители парижского клуба несколько раз летом контактировали с «Челси» по поводу трансфера Алонсо, но пока договориться не удалось.

«Аристократы» не хотят отпускать 27-летнего футболиста, у которого контракт до 2021 года.

Несмотя на интерес к Алонсо, приоритетной целью «ПСЖ» является Филипе Луис из мадридского «Атлетико». Мадридский клуб готов рассматривать предложения по 33-летнему Луису, которые стартуют с 30 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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