Александр Кокорин и Павел Мамаев подали заявления на условно-досрочное освобождение

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев хотят выйти на волю. Отбывающие наказание футболисты с Кириллом Кокориным подали прошение об условно-досрочном освобождении.

«Ходатайства Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении зарегистрированы», – сказали в Алексеевском суде Белгородской области.

Дата рассмотрения пока не назначена.

В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в Москве.

Срок соглашения Кокорина с «Зенитом» истек в июне, у Мамаева контракт с «Краснодаром» действует до конца года.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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