Джейми Каррагер: «Маркусу Рэшфорду лучше покинуть «Юнайтед»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер, в настоящий момент выступающий в роли эксперта на британском телевидении, поделился мыслями относительно перспектив нападающего Маркуса Рашфорда в «Манчестер Юнайтед». 20-летний нападающий выступает за манкунианцев с 2016 года.

«Лукаку сейчас опережает Рашфорда в борьбе за место в составе, и я не думаю, что Маркусу удастся вытеснить его. Но все помнят, что в свое время Ромелу пришлось покинуть «Челси», чтобы затем стать лучшим бомбардиром Премьер-лиги и перейти в «Манчестер Юнайтед». Возможно, «Эвертон» – это как раз тот тип клуба, в котором Рашфорд сможет повторить путь Лукаку.

Нужно ли ему покинуть команду? Думаю, да. Вытеснит ли он Лукаку? Достаточно ли он хорош, чтобы в качестве центрального нападающего привести «Юнайтед» к победе в Премьер-лиге? Пожалуй, нет. Рашфорд подходит к моменту, когда нужно играть каждую неделю, но для этого ему нужно быть футболистом мирового класса. Сейчас он таковым не является, но может стать им в 23 или 24 года, как это сделал Лукаку. Так что, вероятно, ему стоит покинуть «Манчестер Юнайтед», чтобы затем вернуться в одну из топ-команд», — сказал эксперт.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports