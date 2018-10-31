На «Уэмбли» не будут перестилать газон

Автор: Дарья Григорьева 0

Уэмбли

В рамках 10-го тура АПЛ «Тоттенхэм» принимал у себя «Манчестер Сити». Поле «Уэмбли» оказалось в непригодном для игры состоянии.

Раннее, 28 октября, стадион принимал матч по американскому футболу «Филадельфии Иглз» с «Джексонвилл Ягуарс». После игры газон оказался сильно поврежден. На некоторых участках поля даже отсутствовала трава. К тому же, на газоне был логотип американской Национальной футбольной лиги по американскому футболу.

Улучшение поля, вероятно, не последует. Перестилать газон на «Уэмбли» не собираются.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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